Более 1000 школьников из Донецка отдохнут в оздоровительных центрах и лагерях РФ

У ребят есть возможность оздоровиться и набраться сил. Фото: ТГ/Кулемзин

Необычным выдался этот сентябрь для школьников из ДНР. Более 1000 донецких ребят отправились отдохнуть в оздоровительные центры и детские лагеря России по приглашению других регионов. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Он рассказал, что детей радушно встретили в детских лагерях «Олимп» и «Искатель» Владимирской, «Лесная поляна» Орловской, «Березки» Самарской областей, а также Липецкий Центр для одаренных детей «Стратегия».

- А еще возможность оздоровиться на побережье Черного моря в лагерях «Россия» (Евпатория), «Остров Мадагаскар» (Сочи), «Юбилейный» (Туапсе) подарили детям Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Липецкая область, - перечислил градоначальник.

Сообщается также, что 30 старшеклассников из Донецка пригласила к себе Свердловская область. Их ждет увлекательное путешествие на базе отдыха «Таватуй».

- Огромная благодарность регионам, оказавшим помощь в организации отдыха детей Донецка! - выразил признательность Кулемзин.

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