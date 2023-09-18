Пять игровых площадок обустроят в Шахтерске в 2024 году

Установить новые детские площадки попросили жители города. Фото (архив): ТГ/Хоценко

Специалисты из Сахалинской области установят еще пять детских игровых площадок в подшефном Шахтерске в 2024 году. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что к руководителю сахалинской рабочей группы Александру Ремезову и другим представителям региона-шефа часто поступают просьбы от местных жителей обустроить во дворах их домов детские игровые пространства. Шефы все просьбы слышат.

- Обращения местных жителей не остаются без внимания. В Шахтерске в 2024 году появятся еще 5 новых игровых площадок - их строительство уже согласовано Сахалинской областью, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что в текущем году регион-шеф возведет в городе еще две новых детских площадки. Они будут расположены на территориях Шахтерского дома-интерната и детского социального центра. Площадки сделают сверх запланированных на 2023 год работ. Строители уже залили фундамент и скоро приступят к установке оборудования.

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