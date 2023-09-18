Новосибирская область восстанавливает жилой квартал из 18 домов в Мариуполе

В многоквартирном доме по улице Владимирская новосибирские строители проводят ремонтные работы. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе продолжают ремонтировать поврежденные дома силами шефов-регионов. Так, Новосибирская область восстанавливает в городе целый квартал, который включает в себя 18 домов и ограничен улицами Владимировской, Московской, проспектом Победы и бульваром Меотиды. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что вначале специалисты занялись разбором завалов и обгоревших частей зданий, после чего обследовали все восемнадцать домов. Шесть из них решили снести, а двенадцать - отремонтировать.

- В многоквартирном доме по улице Владимирская новосибирские строители проводят работы: восстанавливают разрушенные стены, плиты перекрытий, заменяют окна и двери, ремонтируют кровлю и места общего пользования, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что по трем восстановленным домам уже получены итоговые акты готовности.

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