Аллею волонтеров открыли в Приморском парке Мариуполя

В Мариуполе появилась Аллея волонтеров. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе появилась Аллея волонтеров, она расположена в самом большом общественном пространстве города - Приморском парке. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что всего здесь установлены 18 стендов.

В Мариуполе появилась Аллея волонтеров. Фото: Администрация города Мариуполя

- На стендах - фотографии и истории добровольцев, которые помогают жителям ДНР и других новых регионов во время проведения специальной военной операции, - рассказали в мэрии.

В Мариуполе появилась Аллея волонтеров. Фото: Администрация города Мариуполя

Сообщается также, что Аллея волонтеров в Мариуполе появилась благодаря усилиям Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров. Теперь жители города могут воочию увидеть тех, кто ежедневно помогает им, а также военнослужащим.

К примеру, среди представленных здесь волонтеров - фото сестер Евгении и Анастасии Миронович из Свердловской области. Обе девушки являются членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они регулярно доставляют гуманитарную помощь в ДНР.

В Мариуполе появилась Аллея волонтеров. Фото: Администрация города Мариуполя

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