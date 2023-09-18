Аллею волонтеров открыли в Приморском парке Мариуполя

В Мариуполе появилась Аллея волонтеров. Фото: Администрация города Мариуполя
В Мариуполе появилась Аллея волонтеров, она расположена в самом большом общественном пространстве города - Приморском парке. Об этом сообщили в местной администрации.
Там уточнили, что всего здесь установлены 18 стендов.
В Мариуполе появилась Аллея волонтеров. Фото: Администрация города Мариуполя
- На стендах - фотографии и истории добровольцев, которые помогают жителям ДНР и других новых регионов во время проведения специальной военной операции, - рассказали в мэрии.
В Мариуполе появилась Аллея волонтеров. Фото: Администрация города Мариуполя
Сообщается также, что Аллея волонтеров в Мариуполе появилась благодаря усилиям Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров. Теперь жители города могут воочию увидеть тех, кто ежедневно помогает им, а также военнослужащим.
К примеру, среди представленных здесь волонтеров - фото сестер Евгении и Анастасии Миронович из Свердловской области. Обе девушки являются членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они регулярно доставляют гуманитарную помощь в ДНР.
В Мариуполе появилась Аллея волонтеров. Фото: Администрация города Мариуполя
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