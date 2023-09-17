В Ясиноватой установили рекорд по ремонту дорог

В городе до конца года будет побит собственный рекорд по ремонту дорог. Фото: Минстрой

Около 63 тысяч квадратных метров нового асфальтного полотна уложили в прифронтовой Ясиноватой на сегодняшний день. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на мэра города Дмитрия Шевченко.

- Запланированный на этот год план по ремонту дорог мы выполнили, в рамках капитального ремонта было уложено около 63 тысяч квадратных метров асфальта. Таких темпов по капитальному ремонту у нас не было, это для нас абсолютный рекорд, - рассказал Дмитрий Шевченко.

По его словам, до конца этого года вне плана планируется отремонтировать еще несколько тысяч квадратных метров дорог в Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что Челябинская область направит 400 миллионов рублей на восстановление подшефной Ясиноватой в этом году, больше 60 процентов - на ремонт дорог. Напомним, что город каждый день находится под обстрелами ВСУ.

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