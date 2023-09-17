В Мариуполе открыли универсальную спортивную площадку

Это первая многофункциональная спортивная площадка в ДНР. Фото: администрация Мариуполя

В Мариуполе универсальная спортивная площадка открыта возле СШ №53. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун.

- Вместе с генеральным директором Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Дмитрием Самариным, руководителем молодежного крыла Народного фронта Владимиром Тараненко и другими почетными гостями принял участие в открытии универсальной спортивной площадки Точка спорта, - рассказал в своем телеграм-канале градоначальник.

Это первая многофункциональная спортивная площадка не только в Мариуполе, но и во всей Республике. Теперь юные мариупольцы могут заниматься любимыми видами спорта в комфортных условиях.

- Сегодня же с участием восьми школьных команд провели первый турнир по баскетболу «Я - будущее России». На открытии многофункциональной площадки также прошли мастер-классы для всех желающих, - отметил Олег Моргун.

Мэр выразил слова благодарности руководству Школьной баскетбольной лиги, Народному фронту и строителям, которые приложили максимум усилий, чтобы открыть универсальную спортивную площадку к 245-летию города.

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