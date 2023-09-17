Минтранс ДНР провел внеплановые проверки маршруток по жалобам жителей

Специалисты провел внеплановые проверки маршруток по жалобам жителей. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты Министерства транспорта ДНР провели ряд внеплановых проверок на городских маршрутах в Донецке. Такое решение было принято по результатам анализа обращений граждан в соцсетях. Об этом сообщили в Минтрансе ДНР.

- В Министерстве транспорта отреагировали на ситуацию с жалобами граждан на городской автобус № 82, осуществляющий перевозки с открытой дверью. Сотрудниками отдела контроля (надзора) за соблюдением законодательства на транспорте проведена беседа с руководством ООО «Авто – Тревел», по результатам которой перевозчик обязался устранить технические неисправности привода управления дверьми в 5-дневный срок, с водителем проведен инструктаж по безопасности дорожного движения и правилам перевозки пассажиров, - говорится в сообщении.

По ситуации с маршрутом № 42А, имеющим серьезные повреждения обивки кресел, сотрудники Минтранса провели работу с перевозчиком ООО «Донгортех», по результатам которой в течение одних суток целостность кресел восстановлена, сидения обеспечены чехлами.

Кроме того, специалисты Минтранса на ДС «Центр» осмотрели еще десять маршруток №№ 3, 18, 20, 24Б, 42А, 43. В одном автобусе (43-й маршрут) обнаружены повреждения обивки кресел в салоне. Перевозчик обязался устранить нарушения в течение недели.

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