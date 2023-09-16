Трамвайное депо в Енакиеве восстановят до конца 2023 года

ТТУ в Енакиеве отремонтируют до конца 2023 года, заявил Солнцев (архивное фото)

Специалисты Ленобласти завершат реконструкцию трамвайного депо в Енакиеве до конца 2023 года. К середине сентября на объекте завершены все работы по нулевому циклу. Об этом заявил Глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— В этом году строители взялись за здания депо и административно-бытового комплекса, строят ангар. Его возводят по технологиям крупнейших дата-центров России. На сегодняшний день завершены все работы по нулевому циклу. А в депо полностью проведен демонтаж ограждающих, а также ремонт основных несущих конструкций и стен, — заявил Солнцев.

Как сообщала «КП Донецк», ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проверил ход восстановления ТТУ в Енакиеве, а также вручил благодарности коллективу предприятия «Градиент» за активное участие в ремонте объекта. Дрозденко подчеркнул, что в восстановлении депо участвуют 25 специалистов.

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