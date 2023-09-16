В Куйбышевском районе Донецка ВСУ ранили четырех человек

Украинские боевики ранили четырех мирных жителей Куйбышевского района Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. Глава городской администрации Алексей Кулемзин заявил о четырех пострадавших мирных жителя, повреждении домов по Офицерскому проспекту и улице Цимлянской.

— В результате обстрела Куйбышевского района по пр. Офицерскому и ул. Цимлянской получили ранения женщины 1958 и 1965 годов рождения, а также двое мужчин 1973 годов рождения, — заявил мэр. — произошло прямое попадание в многоквартирный дом по проспекту Офицерскому.

Алексей Кулемзин подчеркнул, что в частном доме на улице Цимлянской повреждены фасад, кровля, остекление и хозяйственные постройки.

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Алексей Кулемзин заявил, что в результате атаки пострадал мальчик 2010 года рождения. Ранее в районе при обстреле ВСУ погиб мужчина и была ранена женщина.

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