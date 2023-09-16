ВСУ ранили мальчика в Кировском районе Донецка

Украинские боевики ранили мальчика 2019 года рождения в Донецке (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Кировского района Донецка ранен мальчик. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района по улице Рождественского получил ранение мальчик 2010 года рождения, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка боеприпасами с кассетной боевой частью. В результате украинской агрессии погиб мужчина, ранения получила мирная жительница 1972 года рождения на улице Фета.

Ранее ВСУ выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по рынку в Светлодарске. В результате обстрела погибли мирные жители. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что боевики вероятно обстреляли город из РСЗО «HIMARS».

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