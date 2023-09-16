Денис Пушилин заявил, что ВСУ вероятно обстреляли Светлодарск из РСЗО «HIMARS»

ВСУ за день выпустили 111 боеприпасов по ДНР, заявил Пушилин (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики вероятно нанесли удар по Светлодарску из РСЗО «HIMARS». За день в ДНР погибли пять мирных жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Предварительно по Светлодарску нанесен удар из РСЗО «HIMARS». Погибли пять мирных жителей – в Кировском и Куйбышевском районе Донецка и в Светлодарске, ранение средней степени тяжести получила женщина, — отметил Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что в регионе повреждены три жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры. В Светлодарске разрушен дом.

— Зафиксировано 39 обстрелов территории Республики, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, — добавил Пушилин. — В течение дня противник обстреливал Донецк, Светлодарск, Горловку.

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