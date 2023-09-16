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НовостиПолитика16 сентября 2023 16:57

Денис Пушилин заявил, что ВСУ вероятно обстреляли Светлодарск из РСЗО «HIMARS»

Врио Главы ДНР Пушилин заявил о гибели пяти мирных жителей Светлодарска при обстреле со стороны ВСУ
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ за день выпустили 111 боеприпасов по ДНР, заявил Пушилин (архивное фото)

ВСУ за день выпустили 111 боеприпасов по ДНР, заявил Пушилин (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики вероятно нанесли удар по Светлодарску из РСЗО «HIMARS». За день в ДНР погибли пять мирных жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Предварительно по Светлодарску нанесен удар из РСЗО «HIMARS». Погибли пять мирных жителей – в Кировском и Куйбышевском районе Донецка и в Светлодарске, ранение средней степени тяжести получила женщина, — отметил Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что в регионе повреждены три жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры. В Светлодарске разрушен дом.

— Зафиксировано 39 обстрелов территории Республики, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, — добавил Пушилин. — В течение дня противник обстреливал Донецк, Светлодарск, Горловку.

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