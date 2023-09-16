Число погибших в Светлодарске увеличилось до семи человек

В результате обстрела Светлодарска погибли семь мирных жителей (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате ракетного удара по рынку в Светлодарске погибли семь мирных жителей. Об этом заявил глава городской администрации Максим Козловский.

— В результате сегодняшнего варварского обстрела города Светлодарск нацистскими преступниками, на данный момент подтверждена гибель семи мирных жителей города, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», около 13:45 украинские боевики выпустили по рынку в Светлодарске три ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ в Дзержинске.

Всего за 15 сентября боевики выпустили по ДНР свыше 100 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватский район Донецкой Народной Республики. Повреждены четыре жилых дома. В результате обстрелов ранения получил один мирный житель в Петровском районе Донецка.

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