Мэр Светлодарска заявил о трех погибших при обстреле рынка со стороны ВСУ

Украинские боевики выпустили три ракеты из РСЗО по рынку в Светлодарске, погибли три человека (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава администрации Светлодарска Максим Козловский заявил о трех погибших мирных жителях в городе в результате обстерела ВСУ. Украинские боевики открыли огонь по городскому рынку около 13:45 из реактивной системы залпового огня. Об этом мэр заявил Донецкому агентству новостей.

— Украинская армия обстреляла территорию рынка в городе. Известно о троих погибших, — подчеркнул Козловский.

Ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что ВСУ выпустили по городу три ракеты из РСЗО около 13:45. Обстрел велся с позиций украинских боевиков в Дзержинске.

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. В результате обстрела погиб один мужчина, ранена мирная жительница.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки ВСУ выпустили свыше ста боеприпасов по ДНР

Украинские боевики за сутки ранили одного мирного жителя в Донецке (подробнее)