Вторая группа подопечных фонда «Защитники Отечества» в ДНР отправилась на отдых

Вторая группа подопечных фонда отправилась на отдых и оздоровление в Нальчик. Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» при содействии благотворительного фонда «Рука помощи» отправили на отдых в санаторий Нальчика вторую группу подопечных. Ветераны боевых действий и семьи погибших военнослужащих отправились на оздоровление в санаторий «Горный родник». Об этом сообщили в пресс-службе донецкого отделения фонда.

— Очередная одна группа подопечных филиала — ветераны и члены семей погибших защитников Отечества отправились на оздоровление в город Нальчик. В санатории «Горный родник» в окружении гор на высоте 550 метров над уровнем моря подопечных филиала ждет все необходимое для хорошего отдыха и успешного оздоровления в окружении доброжелательных сотрудников и специалистов, — отметили в фонде.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в фонде заявили о планах открыть 20 филиалов организации в Республике. Сейчас отделения фонда «Защитники Отечества» работают в Донецке, Торезе и Макеевке.

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