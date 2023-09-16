ЯНАО передал больнице Волновахи оборудование для лабораторных исследований

Новое лабораторное оборудование необходимо для выявление риска внезапного инфаркта и других заболеваний. Фото: депздрав ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ передал больнице Волновахи в ДНР современное медицинское оборудование для лабораторных анализов. Техника поможет выявить риск внезапного инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ямала.

— На новых аппаратах можно делать анализы на гормоны, онкомаркеры, анализировать Д-димер, фибриноген, протромбин. Это важно, потому что Д-димер, фибриноген, протромбин показывают, например, нет ли у человека риска внезапного инсульта, — заявили в департаменте. — В течение нескольких дней врачи уже успели выполнить около 400 исследований.

Отмечается, что теперь врачи смогут проводить полный спектр лабораторных исследований.

Как сообщала «КП Донецк», до 2025 года в ДНР доставят свыше 7,5 тысяч единиц современного медоборудования. Регионы-шефы уже передали медтехнику больницам Новоазовска, Донецка, Мариуполя, Горловки, Ждановки и других городов Республики.

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