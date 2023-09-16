За два года в ДНР поставят более 7,5 тысяч единиц современного медоборудования

Современное медицинское оборудование получат больницы ДНР до 2025 года. Фото: Пушилин/ТГ

Регионы-шефы передали больнице в Новоазовске пять единиц медицинского оборудования, включая маммограф. Всего до 2025 года в Донецкую Народную Республику планируют поставить более 7, 5 тысяч единиц медицинской техники. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Новоазовская центральная районная больница получила сразу пять единиц различного оборудования, включая маммограф. Кроме того, необходимые аппараты поступили в лечебные учреждения Донецка, Ждановки, Волновахи, Мариуполя, Горловки, Снежного, Кировского, Ясиноватой, Докучаевска. Возможности для диагностики у жителей Республики существенно повысились, теперь многие обследования можно сделать на местах, — заявил Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что помощь больницам региона передали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Самара, Магадан, Ямал, Кузбасс, Якутия, Владимирская и Челябинская области.

— В целом в рамках Стратегии возрождения и развития Донецкой Народной Республики в 2023—2025 годах запланировано поставить более 7,5 тыс. единиц различного медицинского оборудования в лечебные учреждения нашего региона, — отметил Пушилин.

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