ВСУ убили мужчину и ранили женщину в Кировском районе Донецка

Пострадавшую в Кировском районе Донецка госпитализировали в медучреждение (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка. В результате украинской агрессии погиб мужчина, ранена одна мирная жительница. Об этом заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела Кировского района со стороны вооруженных формирований Украины во дворе частного дома по улице Фета погиб мужчина 1955 года рождения, получила ранение женщина 1972 года рождения. Доставлена в лечебное учреждение, — заявил градоначальник.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что ВСУ за сорок минут выпустили по Кировскому району 15 боеприпасов с кассетной боевой часть. Украинские боевики обстреляли район со своих позиций в районе населенного пункта Галицыновка.
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