Мэр Моргун поздравил мариупольцев с Днем города

16 сентября Мариуполю исполнилось 245 лет с даты основания. Фото: ДАН

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун поздравил жителей с Днем города. Мэр подчеркнул, что сегодня исполнилось 245 лет со дня основания Мариуполя.

— В этот праздничный день от всей души желаю всем горожанам, друзьям и партнерам Мариуполя и всем гостям нашего города крепкого здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, благополучия, мира и согласия! С праздником, с Днем города! — заявил Моргун.

Мэр подчеркнул, что Мариуполь обязательно вернет себе статус крупного промышленного центра и туристической жемчужины.

— Мы обязательно вернем статус не только крупного промышленного центра, но и настоящей туристической жемчужины Приазовья. Вместе мы справимся со всеми задачами и сделаем наш Мариуполь одним из лучших городов России – городом, в котором хочется жить, — заявил градоначальник.

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