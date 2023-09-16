За сутки ВСУ выпустили свыше ста боеприпасов по ДНР

За сутки ВСУ выпустили 105 боеприпасов по ДНР, включая кассетные (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 105 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью. В результате обстрелов пострадал один мирный житель, повреждены четыре жилых дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены четыре жилых домостроения в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано. На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — семь обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм. На ясиноватском направлении зафиксировано два обстрела из артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что ВСУ за сутки обстреляли четыре населенных пункта Республики: Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Макеевку.

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