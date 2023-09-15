В Мариуполе планируют внедрить систему диспетчеризации котельных

Практика применения автоматизированных котельных уже активно используется на территории России. Фото (архив): ТГ/Хуснуллин

В Мариуполе внедрят систему диспетчеризации котельных. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Там уточнили, что с рабочей поездкой в Мариуполе побывал генеральный директор «Донбасстеплоэнерго» Сергей Полхов. Он провел встречу с коллективом филиала «Мариупольтеплосеть», во время которой рассказал о перспективах развития предприятия.

- В частности, он остановился на внедрении систем диспетчеризации котельных. По его словам, это значительно сократит затраты материально-технических и трудовых ресурсов, снизит нагрузку на сотрудников и положительно скажется не только на рентабельности всего производства, но и получении прибыли, - отметили в министерстве, добавив, что такая практика уже активно используется на территории России.

Сообщается также, что руководитель «Донбасстеплоэнерго» поблагодарил работников филиала за работу по подготовке объектов теплоснабжения Мариуполя к предстоящей зиме в сегодняшних непростых условиях.

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