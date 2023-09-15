Более 10 млрд рублей планируют вложить в восстановление энергосетей в ДНР

В регионе восстановят линии электропередачи. Фото: mintek-dnr.ru

В ДНР на восстановление распределительных электрических сетей планируют направить более 10 миллиардов рублей. Соответствующую подпрограмму на 2023-2025 годы утвердило Правительство Республики.

Согласно ей, в текущем году на эти цели выделят финансирование в размере более 3,4 млрд рублей, на 2024 - свыше 4,4 млрд рублей, а на 2025 - около 2,5 млрд рублей. Суммы могут еще уточняться.

Сообщается также, что ремонтами распределительных сетей в регионе займется государственное унитарное предприятие «Республиканская энергопоставляющая компания». Ее задача - обеспечить устойчивую работу энергокомплекса и снизить число аварий на линиях. Сейчас на сетях 110-0,4 кВ отмечается высокая степень повреждения, износ оборудования и низкая пропускная способность.

Программа предполагает осуществить в этом году капитальный ремонт 24 объектов распределительных электросетей, покупку 27 единиц спецтехники, а также приобретение инструмента и спецодежды.

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