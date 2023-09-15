Донецк подписал соглашение о партнерстве с Ростовом-на-Дону

Донецк и Ростов-на-Дону договорились о сотрудничестве. Фото: ТГ/Кулемзин

Донецк и Ростов-на-Дону договорились о сотрудничестве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Сегодня, 15 сентября, состоялось подписание Соглашения об установлении межмуниципального сотрудничества между Администрацией города Донецка Донецкой Народной Республики и Администрацией города Ростова-на-Дону Ростовской области, - проинформировал он.

Тем временем глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отметил, что ростовчане готовы оказывать всестороннюю помощь Донецку и Луганску, в том числе в восстановлении инфраструктуры и подготовке к предстоящей зиме. Помогут они и в реализации планов благоустройства соседних городов.

- Уверен, наше сотрудничество будет только крепнуть. Мы продолжим развивать экономические связи, создавать благоприятные условия для бизнеса и торговли. Как и прежде, будем обмениваться опытом в области образования, культуры, спорта, - отметил Логвиненко.

Сообщается также, что аналогичное соглашение о сотрудничестве было подписано между Луганском и Ростовом-на-Дону.

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