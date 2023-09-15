В техникумы и училища ДНР в 2023 году зачислены более свыше семи тысяч студентов

На первые курсы учреждений СПО в ДНР зачислены свыше семи тысяч студентов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Учреждения среднего профессионального образования (СПО) в Донецкой Народной Республике приняли в 2023 году порядка 7800 студентов. Среди поступивших на первые курсы техникумов и училищ есть граждане Украины, Беларуси, Польши, Абхазии и Египта. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— В профессиональные образовательные организации ДНР зачислены на обучение 7803 человек». В числе поступивших — по два гражданина Украины и Польши, по одному студенту из Египта, Белоруссии и Абхазии, — заявили в министерстве.

Как сообщала «КП Донецк», в ДНР планируют создать 17 производственно-образовательных центров до конца 2023 года. Первые два кластера уже открылись на базе колледжей в Донецке и Шахтерске, грант на создание кластера получил также Горловский колледж технологий и сервиса.

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