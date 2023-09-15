В Горловке водитель авто не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Фото: МВД ДНР

В Центрально-Городском районе Горловки 15 сентября произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что происшествие случилось на улице Интернациональная. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

- В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, анкетные данные устанавливаются, - заявили в ведомстве.

В спасательной службе уточнили, что в результате столкновения водитель оказался зажат в автомобиле. Сотрудники МЧС при помощи специального гидравлического инструмента извлекли пострадавшего водителя из машины и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

- От МЧС России по ДНР привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава, - уточнили в министерстве.

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