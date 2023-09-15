Жители Липецкой области передали гумпомощь детсаду Володарского района ДНР

Гумпомощь детям передали коллектив и родители воспитанников детского сада №15 города Ельца. Фото: Колударова/ТГ

Жители города Елец в Липецкой области собрали гуманитарную помощь для одного из детских садов Володарского района Донецкой Народной Республики. Саду передали мультимедийное оборудование, книги и игрушки. Об этом сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

— Коллектив детского сада № 15 города Ельца и родители его воспитанников, а также совет депутатов городского округа Елец совместно приобрели для ребят из подшефного района мультимедийное оборудование, методические пособия, художественную литературу и развивающие игрушки, — заявила министр.

Ольга Колударова добавила, что гуманитарную помощь передадут в детский сад «Лукоморье», чтобы обеспечить детей всем необходимым для развития.

Как сообщала «КП Донецк», ранее студентам Горловского автотранспортного техникума передали канцелярские товары и книги из Кемеровской области

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