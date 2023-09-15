Полицейские Макеевки изъяли 4000 пачек сигарет без акциза у предпринимателя

В отношении предпринимателя из Макеевки возбудили уголовное дело (архивное фото). Фото: МВД ДНР

В Макеевке полицейские изъяли четыре тысячи пачек немаркированных сигарет. В отношении 42-летнего предприниматели возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 120 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

— Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией выявляют недобросовестных торговцев, которые продают табачные изделия без специальных (акцизных) марок. Полицейские выявили и задокументировали факт продажи табачных изделий без марок акцизного сбора в трех торговых точках Макеевки, — отметили в ведомстве. — У индивидуального предпринимателя было изъято порядка 4000 пачек немаркированных сигарет.

Как сообщала «КП Донецк», ранее полицейские Тореза задержали грабителя на месте преступления. Ранее судимый мужчина пытался избить и обокрасть пенсионера.

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