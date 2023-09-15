МЧС ДНР проверили готовность системы антикризисного управления

В МЧС провели учения и проверили работу антикризисного управления. Фото: МЧС России

Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики проверили готовность системы антикризисного управления к внештатным ситуациям. На учениях сотрудники спасательного ведомства провели телемост между дежурной сменой МЧС России и Главного управления по ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В район проведения учений были направлены силы и средства Центра управления в кризисных ситуациях ДНР, службы пожаротушения и Специализированного спасательного центра МЧС России по ДНР. На месте развернут мобильный узел связи, проведен сеанс видеоконференцсвязи, — заявил начальник ЦУКС МЧС России по ДНР Виталий Зарубин.

На учениях специалисты протестировали работу мобильного узла связи, беспилотных авиационных систем, а также провели воздушную разведку для создания пана местности.

— Это дает возможность получать информацию с места события, передавать её, дистанционно контролировать и управлять ситуацией, — отметили в пресс-службе ведомства.

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