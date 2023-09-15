«Единый заказчик» восстановит в Мариуполе женскую гимназию в историческом центре

В историческом центре Мариуполя восстановят здание женской гимназии. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

«Единый заказчик в сфере строительства» восстановит в Мариуполе историческое здание женской гимназии в 2024 году. Ранее здание было разрушено во время Гражданской войны, после его отстроили, но вновь сожгли в 1943. В 2014 оно было сильно повреждено при обстреле из гранатометов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— К настоящему времени специалисты уже завершили все необходимые демонтажные работы и приступили к восстановлению имеющихся повреждений несущих конструкций. Вскоре начнется устройство кровли и закрытие теплового контура. Восстановить конструктив здания и закрыть тепловой контур планируется до наступления зимы, — заявили в пресс-службе организации.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что восстановление исторического фасада, капитальный ремонт всех внутренних помещений и обветшавших коммуникаций, планируется в первом квартале 2024 года.

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