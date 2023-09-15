Строительство котельной на восемь корпусов ЖК завершается в Мариуполе

Новая котельная в Мариуполе обеспечит теплом 680 семей в ЖК «Лазурный». Фото: пресс-служба ФРТ

В Мариуполе завершается строительство блочно-модульной котельной мощностью 4, 63 МВт. Она будет обеспечивать теплом 680 семей — это жители восьми корпусов нового жилого комплекса «Изумрудный» на проспекте Ленина. Строительство ведется под контролем Фонда развития территорий.

— На объекте в полном объеме выполнены земляные работы и устройство фундаментного основания. Строители завершают монтаж технического оборудования котельной и приступают к работам по присоединению к инженерным системам. В ближайшее время приступят к установке дымовой трубы, — цитируют в пресс-службе ФРТ слова гендиректора Ильшата Шагиахметова.

До середины октября в новой котельной проведут опрессовку системы и пусконаладочные работы, а также благоустроят территорию.

Как сообщала «КП Донецк», под контролем ФРТ ведется строительство и модернизация 24 котельных в Мариуполе. До конца 2023 года на этих объектах оптимизируют технологические процессы и установят современное оборудование.

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