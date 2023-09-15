Курская область переведет школу в Мелекино на газовое отопление

Регион-шеф завершил капитальный ремонт школы в селе Мелекино в ДНР. Фото: Минстрой РФ

Курская область поможет перейти школе в селе Мелекино Мангушского района ДНР перейти на газовое отопление. Ранее здание школы и работающего в ней детского сада отапливалось углем. Регион-шеф провел капитальный ремонт в школе и планирует заменить оборудование котельной. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

— Курская область капитально отремонтировала школу в селе Мелекино. Строители выполнили ремонт фасада здания, заменили систему отопления, электрическую проводку, частично систему канализации и обновили окна. В планах региона-шефа: ремонт кровли здания котельной, замена окон и дверей, ремонт фасада котельной, внутренние отделочные работы, прокладка лотков для теплотрассы, — заявили в Минстрое.

В ведомстве добавили, что для перевода школы на газовое отопление Курская область запланировала монтаж и обвязку двух газовых установок, замену теплотрассы, монтаж водоподготовительной установки.

В школе учатся 114 человек, а в детском саду, для которого отведена часть здания — 33 ребенка.

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