В ДНР осудили боевика ВСУ за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

Боевика ВСУ приговорили к 26 годам лишения свободы за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе. Фото: предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику полка «Азов»* за расстрел двух мирных жителей Мариуполя. Следствие установило, что Руслан Колодяжный убил двух человек на улице Азовстальской в апреле 2022 год. Об этом «КП» сообщили в Прокуратуре ДНР.

— В суде установлено, что с марта по апрель 2022 года Колодяжный, находясь на боевой позиции «Нави», расположенной в квартире многоквартирного дома на ул. Азовстальской в Мариуполе, обнаружил идущих по улице двух мирных жителей, о чем доложил командиру, который, в свою очередь, отдал приказ об их ликвидации. После этого Колодяжный из автомата расстрелял двух мужчин, которые скончались на месте преступления, — заявили в ведомстве.

Суд ДНР приговорил Колодяжного к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

* — запрещена в РФ.

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