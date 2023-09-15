Число жертв при обстреле Веселого в Ясиноватском районе ДНР возросло до трех

Число пострадавших при обстреле Веселого в Ясиноватском районе ДНР возросло до трех. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил о еще двух пострадавших в Веселом при обстреле ВСУ. Ранения получили женщина и мужчина. Глава Ясиноватой добавил, что украинские боевики обстреляли населенный пункт с применением боеприпасов с кассетной боевой частью.

— Вчера в результате очередного обстрела ВФУ (применялись кассетные боеприпасы) населенного пункта Веселое (Ясиноватский район) ранение получили мужчина 1963 и женщина 1967 годов рождения. Молимся за здоровье раненых, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», в результате обстрела поселка Веселое 14 сентября на улице Садовой был ранен мужчина 1961 года рождения. Вооруженные формирования Украины около 14:30 выпустили по населенному пункту три снаряда калибром 155 мм со своих позиций в районе Семеновки.

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