В ДНР создадут студенческие спасательные отряды

Отряды создадут на вазе вузов и учреждений СПО (архивное фото). Фото: ВСКС

В Донецкой Народной Республике появятся студенческие спасательные отряды. Их откроют на базе университетов и учреждений среднего профессионального образования. С такой инициативой выступило донецкое отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС)

— Основной целью проекта является создание в Республике сильного сообщества добровольцев-спасателей, подготовленных к осуществлению добровольческой деятельности в чрезвычайных ситуациях, — отметил глава донецкого ВСКС Кирилл Щербина. — Также студенты будут вовлечены в работу по формированию культуры безопасности среди населения, реализацию государственной молодежной политики и оказание помощи мирным жителям и военнослужащим.

Помощь в создании спасательных отрядов окажут Минобрнауки, МЧС и министерство молодежной политики региона. Ранее грант на создание студенческих спасательных отрядов в ДНР выделило федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

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