Ремонтом протезно-ортопедического центра в Донецке занимаются 300 специалистов

Центр продолжает принимать пациентов во время ремонта. Фото: Минстрой ДНР

Порядка трехсот специалистов занимаются реконструкцией протезно-ортопедического центра в Донецке. Строители проводят ремонтные работы согласно графику. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Донецкой Народной Республики.

— Работы на объекте проводятся усиленными темпами. Мобилизация строителей увеличена в два раза, и на данный момент составляет 300 специалистов. Параллельно с реконструкцией строители занялись благоустройством территории. Запланированная дата приема объекта в эксплуатацию — 15 ноября 2023 года, — добавили в ведомстве.

В Минстрое подчеркнули, что центр продолжает принимать пациентов даже во время реконструкции. Специалисты проработали график поставки оборудования в учреждение, работа в этом направлении уже началась.

Как сообщала «КП Донецк», в центре после ремонта втрое увеличат количество мест в стационаре — с 20 до 60 мест для реабилитации.

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