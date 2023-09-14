Выставка работ художников Подмосковья открылась в Мариуполе

Выставка будет открыта в Мариуполе до конца сентября. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе открылась выставка полотен и скульптур художников из Москвы и Подмосковья. Работы отражают связь Донбасса и России, события СВО и Великой Отечественной войны. Экспозицию посетил глава приморского города Олег Моргун.

— С профильным заместителем Викторией Калачевой побывал на открытии выставки работ художников и скульпторов Московской области. Тематика работ отражает историческую связь Донбасса с Большой Россией: события СВО и Великой Отечественной войны, исторические личности, православные святыни и святые, — заявил мэр.

Градоначальник добавил, что после Мариуполя выставка откроется еще в двух городах Донецкой Народной Республики.

— Мариуполь первым из городов Республики принял эту знаковую выставку. 75 работ, включая живопись, офорты, скульптуры и литографии, мариупольцы могут увидеть в Специализированной школе искусств до конца сентября, — заявил мэр.

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