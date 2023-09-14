В ДНР доставили более 100 тысяч книг для пополнения фондов библиотек

Книги передадут в фонды общедоступных библиотек ДНР. Фото: Толстыкина/ТГ

В Донецкую Народную Республику прибыло более 100 тысяч экземпляров новых книг для укомплектования книжных фондов общедоступных библиотек. Издания передали в Республику при поддержке министерства культуры России. Об этом сообщила вице-премьер региона Лариса Толстыкина.

— Прибывшие книги ведущих издательств России, среди которых «ВЕЧЕ», «Детская литература», «ИНФРА-М», «Белый город», «АСТ», «ЭКСМО», будут распределены между библиотеками ДНР, — заявила Толстыкина.

Вице-премьер Донецкой Народной Республики подчеркнула, что среди поступивших в регион литературно-художественных изданий есть произведения классической русской литературы, книги современных авторов-лауреатов литературных премий, научно-популярная литература, учебники и издания по библиотечному делу.

Как сообщала «КП Донецк», ранее Владимир Путин заявил, что в библиотеки новых регионов России доставят 2,5 миллиона книг.

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