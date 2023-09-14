Полицейские Тореза задержали грабителя на месте преступления

Ранее судимому грабителю в Торезе грозит до семи лет тюремного заключения за избиение и грабеж (архивное фото). Фото: ДАН

Сотрудники полиции Тореза задержали ранее судимого мужчину на месте преступления. Злоумышленник пытался обокрасть пенсионера, применяя силу. Грабителя удалось задержать. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

— В дежурную часть городского отдела полиции от 66-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что к нему в дом пытается ворваться неизвестный мужчина, — отметили в пресс-службе. — Заявитель проживает в отдаленной части города, однако оперативность сотрудников полиции позволила им задержать злоумышленника с поличным. На момент визита полицейских грабитель избивал пожилого мужчину и требовал деньги. Подозреваемый успел отсоединить от сети и приготовить к выносу телевизор потерпевшего.

Ранее судимому грабителю грозит до семи лет лишения свободы с выплатой штрафа до десяти тысяч рублей.

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