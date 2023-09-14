Альпинисты ДНР завоевали шесть медалей на чемпионате России

В чемпионате России по скалолазанию среди ветеранов приняли участие восемь альпинистов из ДНР. Фото: министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

Альпинисты Донецкой Народной Республики завоевали восемь медалей в чемпионате России среди ветеранов альпинизма в скальном классе, посвященном 100-летию отечественного альпинизма. В сборную из Республики вошли спортсмены из Донецка, Горловки, Мариуполя и Макеевки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— По итогам чемпионата в копилке ДНР 6 медалей: Алексей Лыков — 2 место, Анна Филенко – 3 место, Светлана Курденко — 3 место, Ольга Вийтык – 3 место, Курденко Светлана и Кондрахина Алла – 3 место «Домбайская связка». Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными призами от Федерации альпинизма России.

Всего в состязании принимали участие 76 спортсменов из разных регионов России.

Как сообщала «КП Донецк», в спортивных играх в Кемерове приняли участие 16 спортсменов из ДНР. Они будут состязаться в самбо, мини-футболе и шахматах.

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