В ДНР отрылся IT-центр с возможностью обучения цифровым профессиям

Глава Якутии заверил, что открытие IT-центра внесет большой вклад в развитие Республики. Фото: Николаев/ТГ
В Донецкой Народной Республике открылся первый IT-центр. С его помощью освоить цифровые профессии смогут все жители города Кировское. Центр открылся при поддержке региона-шефа Якутии. Об этом заявил глава Правительства Республики Евгений Солнцев.
— В этом центре освоить популярные нынче цифровые профессии смогут не только ученики школы №2, но и все желающие жители города Кировское. Будущим IT-специалистам желаю усердия и вдохновения. И чтобы каждый сумел проявить себя в интереснейшей сфере программирования, — отметил Солнцев в телеграм-канале.
Глава Республики Якутия Айсен Николаев добавил, что в центре будут предоставлять населению консультационные и информационные услуги в области информационных технологий.
— Уверен, что IT-центр внесет большой вклад в развитие города и всей Республики. Еще раз поздравляю с этим, — добавил Николаев.
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