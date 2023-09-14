ВСК завершили первый этап строительства медцентра ФМБА в Мариуполе

Строители возводят медцентр с опережением графика (архивное фото). Фото: ВСК Минобороны РФ

Специалисты Военно-строительсной компании Минобороны РФ с опережением графика завершили первый этап строительства нового медцентра ФМБА в Мариуполе. Медицинский комплекс площадью 33275 м² планируют полностью сдать к осени 2024 гола. Об этом сообщили в пресс-службе ВСК Минобороны РФ.

— Лечебное учреждение оборудовано по последнему слову техники. Оно рассчитано на 1250 человек медперсонала, его пропускная способность – 52 тысячи пациентов в год. Полностью военные строители сдадут медкомплекс к осени 2024 года, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в пиковые моменты на строительной площадке работали 720 человек, было задействовано 34 единицы техники.

Как сообщала «КП Донецк», к концу августа медцентр ФМБА в Мариуполе был готов на 81%. Лечебно-диагностический корпус (36 000 м²) медцентра будет разделен на шесть блоков, в которых будут работать 13 отделений.

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