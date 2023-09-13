В Мариуполе ребенок выпал из окна многоэтажки

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мариуполе малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки по недосмотру взрослых. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что малыш возрастом 1 год и 11 месяцев был госпитализирован в больницу с пневмотораксом (спадение легкого, - ред.) и другими телесными повреждениями. На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.

- Полицейские установили, что пока бабушка и дедушка ненадолго отвлеклись, ребенок выпал из пластикового окна кухни на 2-м этаже. Вернувшись на кухню, дед обратил внимание на отсутствие ребенка и открытое окно, выглянув в которое он заметил лежащего на земле внука, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что данная семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, а потому неблагополучной не считается. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия и напоминают всем родителям, что они несут персональную ответственность за безопасность своих детей.

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