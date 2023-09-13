В ДНР врачи сохранили селезенку 10-летнему ребенку благодаря аппарату из Москвы

Детские хирурги с применением нового высокотехнологичного оборудования сохранили селезенку 10-летней девочке. Фото: Минздрав ДНР

Врачам Республиканской детской клинической больницы Минздрава ДНР удалось сохранить селезенку десятилетнему ребенку. Все - благодаря новому оборудованию, которое поступило из Москвы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

Там уточнили, что при проведении профосмотра у ребенка обнаружили кисту селезенки. Родители срочно обратились к врачам. Еще до недавнего времени единственным методом лечения в таких случаях являлась операция по удалению органа. Однако все изменила помощь коллег из Москвы, благодаря которым в больнице появился отечественный электрохирургический аппарат нового поколения ФОТЭК ONYX-А, оснащенный набором современных режимов резания и коагуляции.

- Хирурги успешно произвели резекцию кисты селезенки с сохранением органа. Данный метод сокращает сроки реабилитации, позволяет избежать осложнений в послеоперационном периоде, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что после проведенной операции девочка быстро пошла на поправку. Ее уже выписали из больницы.

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