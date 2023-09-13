Более 180 рабочих задействованы в восстановлении частных домов Мариуполя

На всех адресах строители активно восстанавливают кровлю и убирают повреждения конструктивов. Фото: ТГ/Моргун

На сегодняшний день в восстановлении частных домов в Мариуполе участвуют 28 бригад в составе 187 строителей и шести мастеров. Все они официально трудоустроены, получают «белую» зарплату и имеют полный соцпакет. Кроме того, рабочие полностью обеспечены необходимыми инструментами и спецодеждой для проведения ремонтных работ. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который проинспектировал ход восстановления частного сектора в Ильичевском районе.

- На всех адресах наши строители активно восстанавливают кровлю, убирают повреждения конструктивов. Работы ведутся согласно графику, что позволит ребятам по завершению этих объектов приступить к ремонту других домов уже в этом месяце, - заявил градоначальник.

По словам Моргуна, в целом в Ильичевском районе Мариуполя местные стройбригады уже восстановили 255 частных домов, из них 85 находятся в черте города, 79 - в поселке Сартана и 91 - в Талаковке. Сейчас в работе у строителей остаются 19 частных домов.

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