Двух бойцов «Азова»* приговорили к 29 годам за расстрел беженцев в Мариуполе

Суд признал Бочкарева и Канупера виновными в убийстве и покушении на убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Фото: Предоставлено прокуратурой ДНР

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащих отдельного отряда специального назначения «Азов»* Нацгвардии Украины 25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера к 29 годам колонии за расстрел троих жителей в Мариуполе. Об этом сообщили «КП Донецк» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

По данным следствия, в марте 2022 года оба украинских бойца находились на крыше многоквартирного дома в Мариуполе, откуда не давали беженцам свободно выйти из города. Так, они расстреляли из автомата и ручного пулемета проезжавший мимо гражданский автомобиль с двумя мужчинами, от полученных ранений те скончались на месте. В другой раз открыли огонь по двум гражданским мужчинам, передвигавшимся по улице. Один из них скончался на месте, другому удалось скрыться с места обстрела.

Суд признал Бочкарева и Канупера виновными в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенными по политическим и идеологическим мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бочкарева и Канупера к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого, - заявили в прокуратуре.

* Запрещенная в РФ организация

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