В Докучаевске десятилетний велосипедист получил травмы в ДТП

Полиция разберется в обстоятельствах ДТП с участием десятилетнего ребенка (архивное фото). Фото: ДАН

В Докучаевске десятилетний ребенок сел за руль велосипеда и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21101 на нерегулируемом перекрестке. В результате ДТП подросток получил травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

— В Докучаевске подросток-велосипедист при проезде нерегулируемого перекрестка совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101. В результате ДТП школьник получил травмы. Родителям следует знать, что подросткам в возрасте до 14 лет запрещено передвижение на велосипедах по автодорогам, — заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что подростки нередко становятся участниками аварий на дорогах из-за незнания или несоблюдения правил дорожного движения.

— С начала года в ДТП травмированы 12 детей-велосипедистов, 1 школьник погиб, — добавили в министерстве внутренних дел.

Родителей подростков призвали проводить беседы о необходимости соблюдения ПДД и постоянно контролировать досуг несовершеннолетних.

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