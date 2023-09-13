В Мариуполе восстановят жилой дом на одной из старинных улиц

Старинному зданию 1954 года постройки в Мариуполе вернут исторический облик после ремонта. Фото: «РКС-НР»

Подрядчик «ПСТ» под руководством компании «РКС-НР» отремонтирует жилом дом в историческом центре Мариуполя. В здании 1954 года постройки ни разу не проводили капитальный ремонт, а боевые действия повредили его фасад. Дому вернут исторический облик.

— Здание было построено в 1954 году по оригинальному архитектурному проекту. В период боевых действий несколько квартир пострадали от прямого попадания снаряда, ударной волной от соседнего дома были выбиты все окна. Фасады здания получили локальные повреждения из-за падения деревьев и небольших возгораний, оперативно потушенных силами жильцов, — заявили в «РКС-НР».

В компании подчеркнули, что специалисты уже возвели новую кровлю и провели ливневую канализацию, заменили окна и двери. Сейчас строители монтируют инженерные системы.

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