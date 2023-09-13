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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:49

В Мариуполе начали выдачу инвалидных колясок

Всероссийское общество инвалидов совместно с «Единой Россией» доставила инвалидные коляски для нуждающихся жителей Мариуполя
Виктория ПОДАРОВА
Первую партию инвалидных колясок уже раздали нуждающимся жителям Мариуполя. Фото: администрация Мариуполя

Первую партию инвалидных колясок уже раздали нуждающимся жителям Мариуполя. Фото: администрация Мариуполя

Отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) в Мариуполе выдало первую партию инвалидных колясок нуждающимся жителям города. В ближайшее время в приморский город прибудет вторая партия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— ВОИ запустило процесс обеспечения инвалидными креслами-колясками людей с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы. Это стало возможным при непосредственной поддержке Донецкой организации Всероссийского общества инвалидов и партии «Единая Россия». В скором времени в Мариуполь прибудет вторая партия, — заявили в ведомстве.

Как сообщала «КП Донецк», ранее благотворительный фонд «Мира» выдал жителям Мариуполя с инвалидностью по 55 кг гуманитарной помощи. В набор вошли продукты питания. Для тех, кто не смог прийти в пункт выдачи гумпомощи по состоянию здоровья, организовали адресную доставку.

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