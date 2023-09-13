Суд ДНР вынес приговор боевику ВСУ, расстрелявшему пункт выдачи гумпомощи

Боевика ВСУ приговорили к 24 годам колонии строгого режима за обстрел пункта выдачи гумпомощи (архивное фото). Фото: пресс-служба СК РФ

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику полка «Азов»* Антону Штукину. Боевик признан виновным в обстреле пункта выдачи гуманитарной помощи в селе Покровское. Штукин осужден на 24 года колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

—17 марта 2022 года Штукин обнаружил несколько военнослужащих ВС ДНР на территории рыбного хозяйства, которые оказывали гуманитарную помощь мирному населению. По мнению Штукина, мирные граждане, получавшие продукты питания, являются предателями и поддерживают политику Российской Федерации. В связи с этим он произвел из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» два выстрела в административное здание, рядом с которым происходила раздача гуманитарной помощи, — заявили в ведомстве.

Мирный житель успели спрятаться и лечь на землю, поэтому не пострадали. Здание было повреждено. Антону Штукину вынесен заочный приговор. Боевика объявили в федеральный (межгосударственный) розыск.

* — организация запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР саперы за неделю обнаружили и уничтожили 600 взрывоопасных предметов

Пиротехники обследовали на наличие неразорвавшихся снарядов и мин еще свыше 40 гектаров территорий Донецкой Народной Республики (подробнее)