16 спортсменов из ДНР приняли участие в спортивных играх в Кемерово

Спортсмены из ДНР отправились на соревнования в Кемерово. Фото: Мартынов/ТГ

16 спортсменов из Донецкой Народной Республики отправились в Кемерово для участия в I Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского. Мероприятие проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— Шестнадцать спортсменов из ДНР участвуют в I Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского. Конкуренция очень высокая, со всей страны собрались несколько сотен спортсменов. Наши ребята будут соревноваться в самбо, мини-футболе и шахматах, — заявила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

И.о. министра молодежи, спорта и туризма Юрий Мартынов добавил, что в спортивных играх участвуют 426 спортсменов из 36 регионов России.

Как сообщала «КП Донецк», ранее Москва в очередной раз передала новое спортивное оборудование и инвентарь для школ Донецка.

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