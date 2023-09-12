В Мариуполе готовят локации к предстоящему празднованию 245-летия города

Основные мероприятия пройдут 16 сентября в парке культуры и отдыха имени Гурова (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ

В парке имени Гурова в Мариуполе готовят локации к предстоящему празднованию к 245-летия города. Коммунальные службы уже приступили к уборке и благоустройству территории парка к празднику. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

По словам градоначальника, в эту субботу, 16 сентября, мариупольцев ожидают различные культурно-спортивные мероприятия и праздничный концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы города.

- Ожидаем прибытие почетных гостей из разных регионов Российской Федерации, которые внесли огромные вклад в восстановление Мариуполя. С удовольствием разделим праздник с ними! - заявил Моргун.

Сообщается также, что торжества начнутся в 11:00 и продлятся до самого вечера.

- Безопасность горожан и правопорядок во время проведения праздничных мероприятий будут обеспечены на самом высоком уровне - этими вопросами уже занимаются силовые структуры, - уведомил мэр Мариуполя.

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